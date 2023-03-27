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11:27, 27 марта 2023Россия

Под Петербургом мужчина решил выгулять собаку и нашел обглоданное тело

В Ленобласти мужчина решил прогуляться с собакой и нашел обглоданное тело

Фото: Максим Константинов / Globallookpress.com

У поселка Борисова Грива в Ленинградской области мужчина во время прогулки с собакой нашел обглоданное тело. Об этом стало известно 78.ru.

По данным издания, 72-летний мужчина решил прогуляться с собакой в лесном массиве в районе электроподстанции под Петербургом. Изуродованное тело он нашел, когда собака подбежала к зарослям и остановилась.

Предварительно, тело было в черном комбинезоне, его лицо было обглодано. Россиянин позвонил в полицию и сообщил, что рядом с местом обнаружения трупа никого не заметил.

Ранее на окраине Красноярска обнаружили тело 82-летнего пенсионера со следами укусов. Известно, что его тело было обглодано собаками.

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Анастасия Шейкина
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