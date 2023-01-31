На окраине российского города нашли обглоданное собаками тело пенсионера

На окраине Красноярска нашли обглоданное собаками тело 82-летнего пенсионера

На дачах на окраине Красноярска обнаружили тело 82-летнего пенсионера со следами укусов. Об этом сообщили в региональном следственном управлении Следственного комитета России, передает портал Ngs24.Ru.

По предварительной информации, пожилой горожанин 30 января приехал на дачу в СНТ «Восход» за картофелем. Ночью мужчина не вернулся домой. Его сын забеспокоился и отправился туда сам. Мужчина обнаружил труп отца неподалеку от дачных домов в Ленинском районе.

Он обратил внимание, что тело было обглодано собаками. Вероятно, на момент гибели пенсионер возвращался домой. Красноярские следователи уже назначили судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить причину смерти.

В ведомстве пока не подтверждают версию о том, что россиянина загрызли бродячие животные. Предположительно, пожилой мужчина мог почувствовать себя плохо, а собаки могли искусать тело уже после того, как пенсионер скончался.

В декабре 2022 года сообщалось, что в селе Хадакта Забайкальского края две домашние собаки насмерть загрызли 68-летнюю женщину. По факту случившегося было возбуждено дело.