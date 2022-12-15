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12:19, 15 декабря 2022Россия

Российскую пенсионерку насмерть загрызли домашние собаки

В Забайкальском крае две домашние собаки насмерть загрызли 68-летнюю женщину

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В селе Хадакта Забайкальского края две домашние собаки насмерть загрызли 68-летнюю женщину. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления Следственного комитета России.

По версии следователей, пенсионерка погибла после нападения животных, которые находились на территории двора одного из домов без привязи.

Тело 68-летней россиянки обнаружили утром 15 декабря. Следователи допросили владельцев собак и других жителей села.

«Проводятся другие следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении следственного управления по Забайкальскому краю.

По факту случившегося возбуждено дело по части 1 статьи 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности»).

Ранее в Торжке Тверской области 81-летнюю пенсионерку загрызла домашняя собака. Региональные следователи возбудили уголовное дело.

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Анна Щербакова
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