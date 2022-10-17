Пожилую россиянку загрызла домашняя собака

В тверском Торжке 81-летнюю пенсионерку загрызла домашняя собака

В Торжке Тверской области пожилую женщину загрызла домашняя собака. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления Следственного комитета России.

По данным ведомства, тело 81-летней российской пенсионерки нашли в одном из дворов. На указанной территории была на цепи собака, принадлежащая другой женщине.

«Собака напала на пожилую женщину. От полученных телесных повреждений последняя скончалась на месте происшествия», — говорится в сообщении.

Следователи начали допрашивать свидетелей, другие обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее сообщалось, что в Лазаревском районе Сочи питбультерьеры загрызли четырехлетнюю девочку. Позже Следственный комитет возбудил в отношении 43-летнего владельца бойцовских собак дело по части 1 статьи 109 Уголовного кодекса РФ («Причинение смерти по неосторожности»).