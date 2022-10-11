Домашние бойцовские собаки загрызли четырехлетнюю девочку в российском городе

В Лазаревском районе Сочи питбультерьеры загрызли четырехлетнюю девочку

В Лазаревском районе города Сочи домашние бойцовские собаки загрызли четырехлетнюю девочку. Об этом сообщает Следственный комитет (СК) по Краснодарскому краю на своем сайте.

По данным ведомства, девочка вместе с матерью и ее сожителем гостили в поселке Совет-Квадже в доме, принадлежащем отцу мужчины. Хозяин участка привез с собой трех бойцовских собак. 10 октября взрослые отъехали в магазин, оставив ребенка в доме и не предупредив об этом пожилую мать владельца животных. В какой-то момент женщина запустила питбультерьеров без намордников и ошейников в жилье. В результате две двухгодовалые собаки напали на девочку и загрызли ее. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть ребенка от полученных травм.

СК возбудил в отношении 43-летнего владельца бойцовских собак дело по части 1 статьи 109 Уголовного кодекса РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства происшествия, а также проверяют условия содержания животных.

Ранее домашняя собака насмерть загрызла пятилетнего мальчика в Красноярске. Животное напало напало на ребенка во дворе частного дома и повалило на землю — несовершеннолетний погиб от травм головы, шеи и конечностей.