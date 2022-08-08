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В российском городе домашняя собака насмерть загрызла ребенка

В Красноярске домашняя собака насмерть загрызла пятилетнего ребенка

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В Красноярске домашняя собака насмерть загрызла пятилетнего мальчика. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК).

Вечером 18 мая россиянин отпустил ребенка во двор, когда собака была там без привязи. Животное напало на пятилетнего мальчика и повалило его на землю — несовершеннолетний погиб от травм головы, шеи, туловища и конечностей.

По данным следствия, мать ребенка была на работе в момент нападения животного. Собака, как сообщает СК, была беспородной. Она содержалась на территории дома без привязи, никто ее не дрессировал.

СК возбудил уголовное дело в отношении 50-летнего отца ребенка, который содержал собаку.

Ранее на Чукотке ездовая собака насмерть загрызла ребенка. Подобное происшествие произошло и в Красноярском крае — тогда пятилетний мальчик погиб, так как на него напало животное во время прогулки по двору.

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Анастасия Шейкина
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