В России ездовая собака насмерть загрызла ребенка
На Чукотке ездовая собака насмерть загрызла ребенка
На Чукотке ездовая собака насмерть искусала ребенка. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России.
По данным ведомства, животное загрызло малолетнюю девочку в среду, 8 июня. Ребенок скончался на месте.
Следователи возбудили уголовное дело в отношении 53-летнего охотника, которому принадлежала собака. Сотрудники правоохранительных органов начали проверку.
Ранее в Красноярском крае домашняя собака насмерть загрызла ребенка. Животное набросилось на пятилетнего мальчика, когда тот гулял по территории двора.