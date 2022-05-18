В российском городе домашняя собака насмерть загрызла ребенка

В Красноярске домашняя собака насмерть загрызла пятилетнего мальчика

В Красноярском крае домашняя собака насмерть загрызла пятилетнего ребенка. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета (СК) в группе во «ВКонтакте».

Инцидент произошел 18 мая на территории частного дома по улице Каурова в городе Красноярск. По данным местной прокуратуры, мальчик играл во дворе со своим питомцем. В процессе игры животное укусило его, повредив сонную артерию. От полученных травм россиянин скончался. Тело сына нашел отец, вышедший на улицу.

По версии СК, мальчик просто гулял по территории двора, а собака на него набросилась.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Ранее в мае стало известно, что в Крыму ротвейлеры загрызли десятилетнюю девочку во дворе частного дома ее дедушки.