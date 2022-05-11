В Крыму ротвейлеры насмерть загрызли гостившую у дедушки десятилетнюю девочку

В Крыму два ротвейлера загрызли десятилетнюю девочку во дворе частного дома ее дедушки

В Советском районе Крыма ротвейлеры загрызли десятилетнюю девочку во дворе частного дома. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета России по Крыму и Симферополю.

По данным следствия, две девочки в возрасте 10 и 14 лет гостили у дедушки на майских праздниках в поселке Советский. 10 мая он выпустил из вольера двух собак породы ротвейлер. Животные напали на десятилетнюю россиянку, когда она вышла во двор.

Пострадавшую девочку с рваными ранами конечностей оперативно доставили в больницу, однако позже она скончалась во время операции. Следователи возбудили дело в отношении дедушки погибшей. Владельца собак подозревают в причинении смерти по неосторожности (часть 1 статья 109 УК РФ).

По указанию руководителя республиканского следственного управления Владимира Терентьева началась подготовка писем в адрес глав муниципальных образований о проверке совместно с уполномоченными ведомствами владельцев опасных пород собак.

Ранее жительница Ярославской области скончалась после нападения на нее стаи бродячих собак.