Россиянку насмерть загрызли бродячие собаки

Жительница города Переславль-Залесский Ярославской области скончалась в центральной районной больнице после того, как на нее напала стая бродячих собак,сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Россиянку доставили в больницу в четверг, 10 февраля, со множественными укусами и признаками сильного обморожения. Спасти женщину медикам не удалось, спустя час она умерла.

Удалось установить, что обращение с бродячими животными регулирует законодательство. Но в надзорном органе выяснили, что контракт на отлов бродячих собак в 2022 году в Переславле-Залесском не был своевременно заключен .

В связи с этим прокуратура направит материалы проверки в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека»).

За последнее время в России участились случаи нападения бродячих животных на людей. Так, 8 февраля на Камчатке бродячая собака вцепилась в шею двухлетней девочки. Все произошло на глазах у ее семьи.

В январе губернатор Забайкальского края Александр Осипов призвал изменить федеральный закон, регулирующий отлов безнадзорных животных после смерти 7-летней девочки из-за нападения собак.