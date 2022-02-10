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Россиянку насмерть загрызли бродячие собаки

Жительница Ярославской области скончалась после нападения на нее стаи бродячих собак

Жительница города Переславль-Залесский Ярославской области скончалась в центральной районной больнице после того, как на нее напала стая бродячих собак,сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Россиянку доставили в больницу в четверг, 10 февраля, со множественными укусами и признаками сильного обморожения. Спасти женщину медикам не удалось, спустя час она умерла.

Удалось установить, что обращение с бродячими животными регулирует законодательство. Но в надзорном органе выяснили, что контракт на отлов бродячих собак в 2022 году в Переславле-Залесском не был своевременно заключен .

В связи с этим прокуратура направит материалы проверки в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека»).

За последнее время в России участились случаи нападения бродячих животных на людей. Так, 8 февраля на Камчатке бродячая собака вцепилась в шею двухлетней девочки. Все произошло на глазах у ее семьи.

В январе губернатор Забайкальского края Александр Осипов призвал изменить федеральный закон, регулирующий отлов безнадзорных животных после смерти 7-летней девочки из-за нападения собак.

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Анна Щербакова
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