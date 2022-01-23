Российский губернатор призвал изменить закон об отлове безнадзорных животных

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов призвал изменить федеральный закон, регулирующий отлов безнадзорных животных после смерти 7-летней девочки из-за нападения собак. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

«К сожалению, есть изъяны в законе, которые не позволяют нам удалить собак с улиц населенных пунктов. Я об этом не раз говорил. Мы обратимся в Федеральное Собрание, Госдуму, Правительство России с просьбой изменить этот закон», — сказал Осипов.

В региональном правительстве уточнили, что с территории Домны будут оперативно убраны безнадзорные собаки, а также будет проведено краевое совещание комиссии по чрезвычайным ситуациям с главами всех районов края.

Отмечается, что для жителей Домны выделят дополнительный автобус для перевозки людей в школу, а на неосвещенных улицах установят фонари. Особое внимание будет уделено графику вывоза мусора, который привлекает безнадзорных собак.

О трагедии в Забайкальском крае стало известно 22 января. Семилетнюю девочку загрызли бродячие собаки, когда она возвращалась домой. Ее тело обнаружили на одном из пустырей. По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 293 УК РФ («Халатность»).