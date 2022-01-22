Бродячие собаки загрызли семилетнюю россиянку

В Забайкалье на семилетнюю девочку напала стая бродячих собак. Об этом рассказал старший помощник руководителя следственного управления СК России по региону Егор Марков.

Собаки загрызли ребенка. По факту гибели девочки в поселке Домна Читинского района Забайкальского края было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 293 УК РФ («Халатность»).

«Около 17:00 в правоохранительные органы поступило сообщение о безвестном исчезновении семилетней девочки. Спустя полчаса при проведении поисковых работ тело девочки было обнаружено на одном из пустырей. На теле ребенка обнаружены следы нападения животных», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в селе Селезениха Кировской области бешеная енотовидная собака покусала девочку. Все произошло 17 января. Специалисты после укуса енотовидной собаки отобрали у ребенка биоматериал для исследования на вирус бешенства. В срочном порядке его отправили в Кировскую областную ветеринарную лабораторию для исследования.