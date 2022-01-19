В российском селе бешеная енотовидная собака покусала девочку

В селе Селезениха Кировской области бешеная енотовидная собака покусала девочку. Об этом сообщили в группе Кирово-Чепецкой ветеринарной станции во «ВКонтакте».

Все произошло 17 января. Специалисты после укуса енотовидной собаки отобрали у ребенка биоматериал для исследования на вирус бешенства. В срочном порядке его отправили в Кировскую областную ветеринарную лабораторию для исследования.

В настоящее время несовершеннолетняя жительница Кировской области получает антирабическую помощь. В 2022 году это первый случай бешенства в Кирово-Чепецком районе, заметили представители ветеринарной станции.

Кроме того, 26 января в селе Селезениха организуют подворный обход и вакцинацию животных против бешенства.

Енотовидная собака — хищное млекопитающее семейства собачьих. Длина тела этих животных достигает 80 сантиметров. В России они были изначально распространены на юге Дальнего Востока, позже животные акклиматизировались в европейской части страны.

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