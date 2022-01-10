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В российском городе алабай напал на ребенка и растерзал йоркширского терьера

В подмосковном Раменском алабай напал на ребенка и растерзал йоркширского терьера

Кадр: 360tv.ru

В подмосковном Раменском собака породы алабай напала на ребенка, выгуливавшего йоркширского терьера. Она растерзала питомца мальчика. Об этом рассказала телеканалу «360» мать ребенка и хозяйка убитого животного.

Россиянка пояснила, что ее соседи видели алабая во дворе и раньше. «Ребенок вышел на улицу из подъезда, есть видеосъемка. И видно, как собака от второго подъезда несется на них», — отметила женщина.

Владелица убитого йоркширского терьера добавила, что есть свидетели произошедшего. Жильцы обсуждали случившееся в чатах.

Жительница Подмосковья также встретилась с хозяином алабая. Ей мужчина рассказал, что сам подобрал этого пса. Виновным он себя не считает. Россиянка уже обратилась с заявлением в полицию.

Ранее в поселке Ноглики на севере Сахалина бродячие собаки напали на восьмилетнего ребенка возле здания городской администрации, отбиться от животных мальчику помогла прохожая.

После нападения бродячих собак пострадавшего мальчика доставили в больницу. Его родители обратились в полицию.

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Анна Щербакова
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