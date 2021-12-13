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Бродячие собаки напали на ребенка у здания администрации в российском регионе

На Сахалине бродячие собаки искусали 8-летнего ребенка у здания городской администрации

Фото: Константин Чалабов / РИА Новости

В поселке Ноглики на севере Сахалина бродячие собаки напали на восьмилетнего ребенка возле здания городской администрации, отбиться от животных мальчику помогла прохожая, сообщается на сайте регионального следственного управления Следственного комитета России.

Инцидент произошел днем в воскресенье, 12 декабря. После нападения бродячих собак пострадавшего мальчика доставили в больницу. Его родители обратились в полицию. Устанавливаются детали произошедшего.

Возбуждено дело по статье 293 УК РФ («Халатность»). Следствие намерено оценить действия должностных лиц, отвечающих за работу с бездомными животными.

Ранее на жительницу Якутска напала стая бродячих собак, женщине удалось в одиночку отбиться от животных. Прокуратура начала проверку.

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Анна Щербакова
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