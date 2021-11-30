Россиянка в одиночку отбилась от стаи бродячих собак и попала на видео

В Якутске женщина в одиночку отбилась от стаи бродячих собак, прокуратура начала проверку

На жительницу Якутска напала стая бродячих собак, женщине удалось в одиночку отбиться от животных. Видео с места опубликовано в группе «yakutsk news» во «ВКонтакте».

На опубликованных кадрах видно, как женщину окружили бездомные собаки. Животные лают и пытаются схватить россиянку за подол пальто. Она размахивает сумкой и отпугивает стаю животных. В какой-то момент женщине удалось убежать.

В соцсетях пишут, что инцидент произошел неподалеку от городского ипподрома. По факту нападения прокуратура Республики Саха (Якутия) начала проверку.

«В ходе проверки прокуратура даст оценку обеспечения уполномоченными лицами безопасности жизни и здоровья граждан, полноты проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ранее в Ульяновске инвалид-колясочник сумел спасти свою собаку от стаи бездомных псов. На опубликованных кадрах в сети видно, как россиянин на коляске едет по тротуару, а рядом с ним бежит собака, затем их окружают три бродячих пса. Одна из дворняг нападает на домашнюю собаку, а инвалид, пытаясь защитить питомца, падает из коляски на землю. Затем он вырывает четвероногого друга из пасти напавшего и спасает его.