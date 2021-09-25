В России инвалид-колясочник спас собаку от стаи бездомных псов и попал на видео

В Ульяновске инвалид-колясочник сумел спасти свою собаку от стаи бездомных псов. Инцидент попал на видео, его публикует Telegram-канал Baza.

На кадрах видно, как россиянин на коляске едет по тротуару, а рядом с ним бежит собака, затем их окружают три бродячих пса. Одна из дворняг нападает на домашнюю собаку, а инвалид, пытаясь защитить питомца, падает из коляски на землю. Затем он вырывает четвероногого друга из пасти напавшего и спасает его.

Ранее в Анапе инвалид-колясочник бросился в воду с пирса, а затем подхватил тонущего и помог вытащить его из моря на борт катера. Произошедшее попало на видео.