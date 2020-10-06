Инвалид-колясочник спас тонущего в Черном море и попал на видео

В Анапе парадайвер Никита Ванков помог двум отдыхающим спасти тонущего мужчину в Черном море. Произошедшее попало на видео, соответствующую запись Ванков опубликовал на своей странице в Instagram.

Инцидент произошел в понедельник, 5 октября, на побережье Черного моря в районе 28-го причала Анапской бухты. На размещенных в сети кадрах видно, как инвалид-колясочник бросается в воду с пирса, а затем подхватывает тонущего и помогает вытащить его из моря на борт катера.

«Вижу вдали катер, кричу "на помощь" и показываю специальный знак. Вытащили. Парни, оказывается, уже долго его спасали, и у одного уже начались судороги, мог быть и еще один утопающий», — рассказал Ванков. Он также уточнил, что в процессе спасения действовал «по методике» — задержал дыхание, а также обхватил утопающего таким образом, чтобы его голова была на поверхности и он дышал.

Известно, что бригада скорой помощи прибыла на место в течение десяти минут, в результате мужчину удалось спасти.

16 сентября в сети появилось видео спасения матери с ребенком, которых едва не унесло в открытое море в Новороссийске. Семья поехала кататься по морю на доске, но внезапно усилился ветер, который стал уносить людей от берега. Выбраться отдыхающим помогли другие туристы, которые катались в том же месте на катамаране.

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