Россиянка сорвалась со скалы в горную реку из-за селфи и попала на видео

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Российская туристка попыталась сделать селфи и сорвалась со скалистого выступа в горную реку. Спасение женщины попало на видео, запись была опубликована в сообществе Barnaul 22 во «ВКонтакте».

На размещенных в сети кадрах видно, как двое мужчин переходят реку вброд и под руки ведут утопавшую к берегу, где за происходящим наблюдает пара с ребенком.

Как уточняется в подписи к публикации, инцидент произошел в районе туристической базы «Спутник» в селе Катунь. Жительница Барнаула, находившаяся в нетрезвом состоянии, начала фотографироваться на скале, а затем уронила в воду обувь и, попытавшись ее достать, упала в реку сама.

В результате женщину понесло течением к камням, на помощь к ней бросились полицейский Сергей Черников и художник-декоратор Алексей Стешак. Известно, что обращение к медикам спасенной не потребовалось.

Пользователи сети оценили произошедшее в комментариях. «На самом деле молодцы. В Катунь страшно нырять даже во имя спасения», «Их наградить, ее наказать!!!», «Молодцы! Герои!», «Надеюсь, в следующий раз она будет аккуратнее», «Нырять за тапочком — дело последнее. Сколько там фотоаппаратов и денег туристы на сплавах потеряли и не переживали», — писали они.