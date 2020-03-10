Туристка упала со скалы в первый день отдыха и погибла

Британка Трейси Дайан Нотт (Tracy Diane Knott) упала со скалы в первый день отдыха и скончалась от полученных травм. О происшествии сообщает портал Mirror.

Туристка отправилась в путешествие в Девон, Англия, вместе с мужем, чтобы отметить свое 50-летие. В день трагедии они отправились на прогулку по скалистой местности. Когда женщина шла по прибрежной тропе в сторону парка, она поскользнулась и упала с обрыва на камни. Ее нашли мертвой в море.

В ходе экспертизы в крови погибшей был обнаружен высокий процент алкоголя. Полиция установила, что пара пыталась подняться по лестнице в состоянии алкогольного опьянения. В какой-то момент женщина облокотилась на перила, не удержала равновесия и упала вниз.

Происшествие признали несчастным случаем. По информации медиков, травмы англичанки соответствовали тем, что получают при падении с высоты.

В январе 21-летняя модель упала со скалы в Австралии и разбилась насмерть, делая селфи. Британка Мэдалин Дэвис (Madalyn Davis) попыталась сфотографироваться на фоне рассвета, присев на край обрыва, однако соскользнула с 30-метровой скалы и скончалась от полученных при падении травм.

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