Россиянка упала со скалы в Альпах и умерла

Туристка из России насмерть разбилась в словенских Альпах во время катания на велосипеде. Об этом сообщает местное издание Delo.

Происшествие случилось недалеко от города Бовец на высокогорной дороге в районе перевала Мангарт. 33-летняя россиянка ехала последней в группе из пяти велосипедистов и на крутом повороте не справилась с управлением.

По информации издания, женщина упала с обрыва и, несмотря на то, что на ней был защитный шлем, скончалась на месте от полученных травм.

В августе на пике имени Абу али ибн Сины (пик Ленина) в Киргизии погиб заместитель главы договорно-правового департамента МВД России, генерал-майор МВД Иван Иванов. Как стало известно ведомству, мужчина увлекался альпинизмом.

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