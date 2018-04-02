Тело российского туриста нашли в индийских горах

В горах на севере Индии обнаружили тело пропавшего туриста из России. Как сообщает Times of India, останки 27-летнего россиянина нашли в ущелье неподалеку от моста Laxman Jhula.

С 25 марта Сергей Щерба считался пропавшим без вести. Остановившись в одном из местных отелей Ришикеша, он сообщил менеджеру, что собирается в поход. С тех пор никакой информации о его местонахождении не поступало.

Местные жители обнаружили его тело в ущелье 1 апреля, на операцию по извлечению останков ушло порядка пяти часов. По данным полиции, он мог сорваться вниз во время пешей прогулки.

Информацию об обнаружении тела подтвердили родственники россиянина. «Сегодня в 09:40 по московскому времени в Ришикеше в горах обнаружили тело. В 13:28 его вытащили и опознали Щерба Сергея Игоревича. По версии полиции, он упал с большой высоты», — написала на своей странице во «ВКонтакте» его сестра. В ближайшее время она полетит в Индию, чтобы заняться вопросами с перевозкой тела на родину.

Ранее она сообщала, что ее брат не выходил на связь с 25 марта. «Утром он приехал в город Ришикеш, заселился в отель Ganga Maa, после чего пошел в сторону горы Бхадаши, прислал оттуда фотографию и больше не выходил на связь», — написала девушка.

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