Российского туриста в Аргентине ограбили с помощью куска листового металла

На российского туриста напали грабители в Аргентине. Инцидент произошел в парке города Мендоса в четверг, 12 января, Об этом сообщает портал Los Andes.

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Сергей Эрстов (Sergei Erstov) из Нижнего Новгорода прогуливался, когда к нему подошли двое мужчин. Угрожая куском листового металла, они потребовали у 23-летнего путешественника его вещи.

Россиянин удивился и попытался поговорить со злоумышленниками, но они ранили его и забрали рюкзак, телефон и бумажник. После этого правонарушители попытались скрыться с места преступления, но были задержаны оказавшимися поблизости полицейскими. Эрстову вернули его вещи.

В октябре 2016 года двое российских туристов были ограблены на курорте Паттайя в Таиланде, после чего попали в ДТП. В августе у отдыхавшего в Риме россиянина злоумышленники попытались отобрать золотую цепочку, в итоге мужчина помог стражам порядка задержать одного из нападавших.