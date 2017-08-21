Россиянин умер после игры в волейбол на турецком пляже

Российский турист скончался в Турции во время отдыха на пляже. Об этом в понедельник, 21 августа, сообщает новостной портал Malatya Güncel.

По данным сайта, 62-летний Игорь Илин прибыл в город Кемер в провинции Анталья вместе с женой и остановился в пятизвездочном отеле.

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В ходе игры с друзьями в пляжный волейбол мужчине стало плохо. Он потерял сознание и упал. Путешественника доставили в больницу, но врачи не смогли спасти ему жизнь.

По предварительному заключению экспертов, причиной смерти Илина стал сердечный приступ. Тело россиянина отправили в город Анталья для проведения судебно-медицинской экспертизы. После этого его доставят на родину. Когда именно произошел инцидент, не уточняется.

Ранее в августе стало известно о кончине туриста из России, прибывшего на турецкий курорт Белек. Состояние 67-летнего Александра Шепелева резко ухудшилось во время отдыха в отеле, после чего он скончался. Причиной смерти также назвали сердечный приступ.