Российский подросток погиб во время отдыха в Испании

Турист из России утонул в море во время отдыха в Испании. Об этом сообщает ТАСС.

Инцидент произошел поздним вечером в субботу, 19 августа, в провинции Валенсия на востоке европейской страны. 15-летний россиянин зашел в воду на одном из пляжей, после чего пропал.

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Спустя некоторое время отдыхающие обратились за помощью к местным спасателям. Они начали поиски подростка, задействовав катера и вертолет.

Примерно через два часа после старта операции было найдено тело погибшего. Его имя не называется. Испанская полиция занимается расследованием происшествия.

Ранее в августе стало известно о смерти гражданина России в Мексике. Турист по имени Дмитрий погиб во время плавания по сенотам (провалам в пещерах с подземными водами) на востоке страны. В конце июля сообщалось, что российская туристка умерла в турецкой провинции Анталья после купания в море.