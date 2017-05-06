Российский турист погиб во время купания в Мертвом море в Израиле

Во время купания в Мертвом море в Израиле погиб российский турист. Об этом в субботу, 6 мая, РИА Новости сообщили в посольстве РФ.

«Мы подтверждаем гибель россиянина. Наши сотрудники предпринимают все необходимые меры в этой связи», — сказал собеседник агентства.

О смерти туриста из России ранее 6 мая сообщило израильское издание IOL. Врач, вызванный на место происшествия, рассказал о попытках реанимировать 67-летнего мужчину, тело которого нашли на пляже возле Мертвого моря.

В начале 2017 года сообщалось, что турпоток на юг Израиля за три месяца вырос на 150 процентов. Речь шла о перелетах в аэропорт Увда, который расположен рядом с курортным городом Эйлат и Мертвым морем. За три месяца воздушная гавань приняла около 15,2 тысячи российских туристов.