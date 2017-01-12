Турпоток из России на юг Израиля вырос на 150 процентов за три месяца

Поток пассажиров из России в аэропорт Увда на юге Израиля со 2 октября 2016 года по 7 января 2017 года вырос на 150 процентов в сравнении с аналогичным периодом 2015-2016 годов. Об этом в четверг, 12 января, сообщает портал «Рамблер/Путешествия».

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За три месяца воздушная гавань, расположенная неподалеку от курорта Эйлат и Мертвого моря, приняла около 15,2 тысячи российских туристов.

С октября 2016 года по январь 2017 из России в Увду по программе субсидирования Израилем рейсов на данном направлении было выполнено 87 полетов со средней загрузкой 82 процента.

В ноябре 2016 года стало известно, что израильские власти решили потратить почти три миллиона евро на привлечение путешественников из России. Средства были выделены на продвижение туров в Эйлат, а также в Тель-Авив и Иерусалим.