Российская туристка умерла в Турции после купания в море

Российская туристка умерла во время отдыха в Турции. Об этом в воскресенье, 30 июля, пишет газета Milliyet.

Инцидент произошел на курорте Бельдиби в провинции Анталья, дата не уточняется. По информации издания, 37-летняя Оксана Астафьева вместе с семьей остановилась в пятизвездочном отеле.

Женщине стало плохо во время купания в море, она потеряла сознание. На помощь россиянке пришли другие отдыхающие, которые вытащили ее из воды.

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Астафьева была доставлена в местную больницу, однако врачи не сумели ее спасти. Причину смерти должны выяснить судебно-медицинские эксперты в городе Анталья. Известно, что женщина страдала бронхиальной астмой.

В субботу, 29 июля, сообщалось, что при пожаре в пятизвездочной гостинице в турецком Кемере пострадали как минимум четыре россиянина, они были госпитализированы.