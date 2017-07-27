Путешествия
 

Среди выселенных из отеля в Турции туристов оказалось около 70 россиян

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Из пятизвездочного отеля Munamar Beach в Турции вместе с другими отдыхающими выселили примерно 70 российских путешественников. Об этом в четверг, 26 июля, сообщает РИА Новости.

Россияне прибыли на курорт Мармарис по линии туроператора Pegas Touristik. Как заявила гендиректор компании Анна Подгорная, клиентов фирмы оперативно разместили в других гостиницах турецкого города.

Она напомнила, что сейчас в Турции самый разгар туристического сезона, практически все отели на местных курортах загружены под 100 процентов. Поэтому быстро найти для путешественников другие варианты размещения было достаточно сложно, подчеркнула гендиректор.

Ранее в четверг стало известно, что из Munamar Beach были выдворены порядка 400 туристов, среди которых были как иностранцы, так и граждане Турции.

Причиной инцидента стал конфликт между владельцами здания — правящей семьей эмирата Катар — и турецкой компанией Güney Yıldızı Otelcilik, арендовавшей гостиницу. Хозяева недвижимости через суд разорвали договор с этой организацией, после чего постояльцев Munamar Beach выселили с помощью полиции.

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