Россияне попытались бесплатно отдохнуть в турецком All Inclusive отеле

Трое российских туристов были задержаны в Турции после того, как попытались бесплатно отдохнуть в четырехзвездочном All Inclusive отеле. Об этом пишет газета Hurriyet.

Россияне — мужчина 42 лет и две его спутницы 37 лет и 41 года — прибыли на курорт Кемер в провинции Анталья и остановились в квартире своего знакомого. Каким-то образом они заполучили браслеты расположенной по соседству гостиницы, которые, по правилам, выдаются только постояльцам.

Благодаря этим пропускам во вторник, 4 июля, россияне бесплатно пообедали в отеле, работающем по системе «все включено», и выпили большое количество спиртного. В конечном счете на подозрительных гостей обратили внимание сотрудники объекта размещения. Персонал вызвал полицию, которая задержала пытавшихся скрыться граждан.

Путешественники предстали перед судом, где им предъявили обвинения в мошенничестве. Однако в итоге россиян обязали возместить гостинице стоимость своего обеда, после чего их отпустили.

В конце июня стало известно об истории российской пары, которая попыталась похитить из отеля в турецкой Аланье почти два чемодана вещей. В результате туристов заставили заплатить за это имущество более 200 долларов.