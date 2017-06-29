Россияне попытались украсть 14 рулонов туалетной бумаги из турецкого отеля

Видео: Mash / Telegram

Пару российских туристов уличили в краже имущества турецкого отеля, в общей сложности они пытались похитить почти два чемодана вещей. Видео досмотра чемоданов путешественников опубликовал telegram-канал Mash.

По его данным, бизнесмен Рустам Фахтлисламов и его супруга Мария Касьянова из Ханты-Мансийского автономного округа попытались похитить из гостиницы в Аланье 14 рулонов туалетной бумаги и пять литров ликера «Бейлиз».

Кроме того, в их вещах обнаружили принадлежащие отелю тапочки, халаты, полотенца и фрукты. Туристы также намеревались вывезти цветы, вырванные с корнем в саду у гостиницы.

Факты воровства персонал отеля заметил благодаря камерам наблюдения, после чего перед отъездом туристов попросили открыть чемоданы. В итоге отдыхающих заставили заплатить за это имущество 232 доллара.

