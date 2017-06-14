Драку туриста с сотрудниками турецкого отеля сняли на видео

Видео: www.dailyrecord.co.uk

Сотрудники отеля на турецком курорте Мармарис напали на больную туристку и ее родственника после пожара в здании. Инцидент сняли на видео другие постояльцы гостиницы Pineta Park Deluxe. Об этом пишет газета Daily Record.

В ночь на понедельник, 12 июня, на пятом этаже отеля произошло возгорание. Постояльцы, которые прибыли на отдых из Великобритании, благополучно покинули здание. Огонь ликвидировали прибывшие по вызову пожарные. После этого жившие на пятом этаже туристы попытались подняться, чтобы забрать свои вещи и покинуть отель, однако были атакованы персоналом Pineta Park Deluxe.

По словам очевидцев, сотрудники гостиницы напали на женщину, которая ожидала трансплантации легкого и поэтому использовала специальный аппарат для дыхания. Когда за туристку вступился ее родственник, несколько работников Pineta Park Deluxe начали избивать его. В итоге мужчине наложили несколько швов на ухо.

Также сообщается, что после инцидента с пожаром и дракой персонал выдворил из отеля десятки отдыхающих. Британский МИД заявил, что дипломатам уже известно о происшествии.

