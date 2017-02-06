Путешествия
 

Драку китайских туристов в аэропорту сняли на видео

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Китайские туристы устроили драку в международном аэропорту Гуанчжоу Байюнь в провинции Гуандун на юге страны. Видео инцидента было опубликовано в социальной сети Weibo пользователем Yang Hengjun.

В комментарии к ролику поясняется, что конфликт возник после того, как один из пассажиров попытался без очереди пройти досмотр перед вылетом. Другой мужчина остановил его, в результате между ними завязалась потасовка. К драке присоединились еще несколько пассажиров.

В итоге разнять их удалось охранникам в аэропорту. Оба зачинщика прошли досмотр и вылетели в пункты назначения.

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