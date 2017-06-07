Турист в Болгарии избил горничную отеля

Видео: zonaburgas bg / YouTube

Шведский турист напал на горничную отеля на болгарском курорте Солнечный Берег. Видео инцидента было опубликовано на канале YouTube zonaburgas bg.

В ролике видно, как мужчина подходит к убирающейся в гостинице женщине и заводит с ней разговор. После непродолжительной беседы путешественник бьет сотрудницу отеля ногой в лицо, из-за чего она падает на пол.

Как уточняет The Local, в результате 65-летняя женщина потеряла сознание, а также получила травмы челюсти и головы. После этого 53-летний швед был задержан.

Болгарский телеканал bTV передает, что турист останется под стражей до суда. Такое решение приняла прокуратура. Мужчине предъявлено обвинение в нанесении телесных повреждений из хулиганских побуждений, ему грозит до трех лет тюрьмы.