Четырех российских туристов в тяжелом состоянии вывезли из Турции на самолете

Четырех российских туристов, находящихся в тяжелом состоянии, доставили из Турции на родину на самолете МЧС. Об этом в понедельник, 26 июня, сообщает «Интерфакс».

Путешественники, отдыхавшие в городах Анталья и Аланья, с разными диагнозами попали в реанимационные отделения местных клиник. Что конкретно произошло с ними, не уточняется.

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Страховая компания ERV, клиентами которой являются отдыхающие, организовала транспортировку больных. Эвакуацию осуществили на самолете Sukhoi Superjet с установленными медицинскими модулями.

Общая стоимость этих страховых случаев составила порядка 3,8 миллиона рублей. Из них 2,5 миллиона ушло на транспортировку путешественников. Операция финансировались за счет страховых средств. Пострадавших россиян доставили в Москву и поместили в специализированные клиники.

Как отметили в ERV, обычно сумма страховки в стандартном турпакете выезжающих за рубеж граждан является минимальной. Она быстро расходуется при возникновении у путешественника серьезных проблем со здоровьем.

При этом у пациента не остается денег для возвращения на родину. Чтобы избежать такой ситуации, нужно оперативно отправлять туриста домой, не дожидаясь, пока закончатся средства, посоветовали специалисты.

