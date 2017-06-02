Российского туриста нашли повешенным в отеле на Пхукете

Российский турист был найден повешенным в одной из отелей на острове Пхукет в Таиланде. Об этом в пятницу, 2 июня, пишет газета Phuket News.

По данным издания, днем ранее, 1 июня, тело 42-летнего мужчины обнаружили в номере отеля на элитном курорте, расположенном в северо-западной части острова. Путешественник, личность которого не раскрывается, заехал в гостиницу один за два дня до этого, и в тот день должен был покинуть отель.

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Горничная, которая пришла убирать его номер, обнаружила, что дверь заперта изнутри. Персоналу гостиницы удалось попасть туда из соседнего помещения, через балкон. Увидев труп, они вызвали полицию.

Стражи порядка не нашли следов борьбы ни на теле россиянина, ни в комнате. Тем не менее расследование продолжается. Российских дипломатов в Таиланде уже уведомили об этом инциденте.

В марте путешественник из России скончался через несколько часов после прибытия на Пхукет. Сергей Хомутинников потерял сознание в номере отеля и умер по дороге в больницу.