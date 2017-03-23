Туриста в Таиланде приговорили к тюремному сроку за гибель его подруги

Австралийский турист был приговорен к тюремному сроку в Таиланде за гибель его подруги во время отдыха. Об этом в четверг, 23 марта, сообщает Associated Press.

Томас Китинг (Thomas Keating) признал себя виновным в преступной халатности, которая повлекла за собой смерть его подруги и соотечественницы Эмили Джейн Колли (Emily Jayne Collie).

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Мужчину приговорили к году тюремного заключения с отсрочкой исполнения наказания на два года. Причина отсрочки не уточняется. Китинг также был оштрафован на 5 тысяч батов (около 145 долларов), после чего ему позволили покинуть Таиланд.

Упомянутый инцидент произошел в феврале на острове Пхукет, когда 22-летний Китинг и 20-летняя Колли катались на гидроциклах. Молодой человек врезался в водный мотоцикл своей подруги, оба они упали в воду.

Тело девушки извлекли из воды спасатели. К тому моменту она уже была мертва. Согласно результатам вскрытия, причиной смерти туристки стало утопление. Сам Китинг не пострадал. Он заявил, что устроил аварию из-за ослепившего его солнца.

В начале марта россиянку Ольгу Смирнову, арестованную в Таиланде за кормление рыб на особо охраняемой территории, оштрафовали на 28 долларов. Туристке грозило максимальное наказание в виде года тюрьмы или взыскания в сумме трех тысяч долларов.

