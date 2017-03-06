Кормившую рыб в Таиланде россиянку оштрафовали на 28 долларов

Российская туристка Ольга Смирнова, арестованная в Таиланде за кормление рыб на особо охраняемой территории, была оштрафована судом на 1 тысячу батов (примерно 28 долларов). Об этом в понедельник, 6 марта, сообщает ТАСС.

Как заявил заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Владимир Соснов, решение по данному делу дипломаты считают удовлетворительным. Смирновой грозило максимальное наказание в виде штрафа до трех тысяч долларов или года тюрьмы.

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«Сейчас работаем над тем, чтобы отправить Смирнову домой, поскольку свой рейс из-за судебной истории она пропустила», — добавил Соснов.

Дипломат также рассказал, что посольство просило власти Таиланда рассмотреть дело туристки в максимально короткие сроки. Чиновники азиатского королевства пошли российской стороне навстречу, отметил Соснов. «Наказание оказалось минимальным», — подчеркнул он.

В феврале Смирнова была задержана на острове Рача, расположенном поблизости от Пхукета. Женщина кормила рыб в особо охраняемой зоне, что, согласно местным законам, считается вмешательством в природные процессы. Позднее в том же месяце 53-летнюю путешественницу выпустили под залог в три тысячи долларов, запретив покидать Таиланд до суда.