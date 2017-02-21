Задержанную в Таиланде за кормление рыб россиянку выпустили под залог

Российская туристка Ольга Смирнова, задержанная в Таиланде за кормление рыб, выпущена под залог в 100 тысяч батов (около трех тысяч долларов). Об этом во вторник, 21 февраля, сообщает ТАСС.

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Кто именно внес деньги, не уточняется. Как заявил заведующий консульским отделом посольства России в Бангкоке Владимир Соснов, судебное заседание по делу Смирновой состоится через две недели. «На это время ей запрещено покидать территорию королевства», — добавил дипломат.

20 февраля Соснов говорил, что 53-летняя россиянка ожидает суда в одном из полицейских участков Пхукета, так как не может найти денег на залог.

Путешественница была задержана 19 февраля на острове Рача, расположенном рядом с Пхукетом. Смирнову обвиняют в том, что она кормила рыб на особо охраняемой территории.

Согласно законам Таиланда, в таких зонах запрещается любое вмешательство в природные процессы. Максимальным наказанием за подобный проступок является штраф в размере трех тысяч долларов либо год тюрьмы.