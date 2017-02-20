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Дипломаты узнали о судьбе задержанной за кормление рыб в Таиланде россиянки

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Российская туристка Ольга Смирнова, задержанная в Таиланде за кормление рыб на одном из островов, в настоящее время находится в полицейском участке на Пхукете. Об этом в понедельник, 20 февраля, сообщает РИА Новости.

Как заявил заведующий консульским отделом посольства России в Бангкоке Владимир Соснов, 53-летняя женщина ожидает суда в участке, так как денег на залог в размере около трех тысяч долларов у нее нет.

Соснов подчеркнул, что официального сообщения о задержании россиянки диппредставительство пока не получило. О судьбе Смирновой дипломаты узнали от тайских полицейских.

Россиянка была задержана в воскресенье, 19 февраля, на острове Рача, расположенном поблизости от Пхукета.

Согласно законодательству этой страны, любое вмешательство в природные процессы в охраняемых зонах, в частности кормление рыб, запрещено. Максимальным наказанием за такой проступок является штраф в размере трех тысяч долларов либо год тюрьмы.

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