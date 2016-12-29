Российского туриста Долгова задержали в Таиланде за попытку взрыва банкомата

Российский турист был арестован в аэропорту Бангкока за попытку взлома банкомата в другом городе Таиланда Хуахин. Об этом сообщает газета Bangkok Post.

По информации издания, в преступлении обвиняется 27-летний Константин Долгов. Мужчина попытался взорвать банкомат в Хуахине в ночь на понедельник, 26 декабря. Однако россиянина увидел местный житель, поэтому путешественник скрылся с места преступления в арендованном пикапе. Очевидец рассказал об этом полиции.

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В ходе расследования стражи порядка вышли на Долгова и задержали его в воздушной гавани Бангкока Суварнабхуми во вторник, 27 декабря. Он прибыл туда, чтобы улететь в Казахстан.

Стражи порядка обнаружили на месте инцидента в Хуахине оборудование для автогенной резки металла. По словам следователей, россиянин хотел проделать отверстие в банкомате, наполнить устройство газом и взорвать.

По предварительным данным, задержанный признался в совершенном преступлении. В полиции рассказали, что Долгов посещал Таиланд с целью отдыха уже четыре раза.

В октябре 2015 года турист из Австралии за 12 секунд ограбил банк в Таиланде, чтобы купить билет домой. Преступник был задержан полицией рядом с финансовым учреждением.

