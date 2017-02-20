Российскую туристку задержали в Таиланде за кормление рыб

Российская туристка в Таиланде была задержана за кормление рыб хлебом, ей грозит тюремный срок. Об этом в понедельник, 20 февраля, сообщает газета Phuket Gazette.

По данным издания, инцидент произошел в воскресенье у острова Рача, расположенного неподалеку от Пхукета. 53-летнюю Ольгу Смирнову задержали сотрудники подразделения охраны морских и прибрежных ресурсов Таиланда.

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Россиянку доставили в один из полицейских участков Пхукета. Туристку обвинили в том, что она кормила рыб на особо охраняемой территории с коралловыми рифами, что запрещено законодательством Таиланда.

Женщину выпустили под залог в 100 тысяч бат (около 3 тысяч долларов). Ей грозит либо штраф на аналогичную сумму, либо тюремное заключение сроком на год, либо и то и другое. Смирновой придется остаться в Таиланде до тех пор, пока ее дело не будет рассмотрено в суде.

Аналогичный инцидент произошел в стране в мае 2016 года. Тогда за кормление рыбы на острове Кхай Нок задержали китайского туриста. Ранее в том же месяце власти Таиланда разрешили штрафовать и даже сажать в тюрьму людей, вмешивающихся в жизнь морской флоры и фауны.