Российские туристы застряли в Таиланде из-за наводнения

Часть российских путешественников не смогли вовремя улететь домой с острова Самуи на юге Таиланда из-за наводнения в регионе. Об этом сообщает в субботу, 7 января, пресс-служба Ростуризма.

По данным федерального агентства, организованных туристов из России на Самуи немного, все они находятся на связи с туроператорами. Российские граждане в результате наводнения не пострадали, отметили в ведомстве.

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Представители Ростуризма рассказали, что в связи с дождями на острове оказалась подтоплена главная дорога, а также был задержан ряд рейсов в местном международном аэропорту.

В федеральном агентстве заверили, что они следят за ситуацией и находятся на связи с ситуационно-кризисным центром МИД России и консульским отделом посольства страны в Таиланде. «Как ожидается, погода на острове Самуи улучшится в течение ближайших дней», — резюмируется в сообщении.

По данным Министерства внутренних дел Таиланда, жертвами наводнения на юге королевства стали 12 человек. В результате ЧП в регионе также было нарушено автобусное, железнодорожное и воздушное сообщение. С Самуи из-за непогоды не смогли вовремя улететь сотни иностранных туристов.