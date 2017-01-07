В Таиланде в результате наводнения погибли 12 человек

Жертвами наводнения на юге Таиланда стали 12 человек. Об этом в субботу, 7 января, сообщает министерство внутренних дел королевства, передает ТАСС.

В результате ЧП затоплены районы, где проживают порядка 700 тысяч человек. Вода поднялась над поверхностью суши на 50 сантиметров и выше.

В ряде южных провинций Таиланда нарушено автобусное, железнодорожное и автомобильное сообщение. Кроме того, закрыт аэропорт в регионе Накхонситхаммарат.

В воздушной гавани острова Самуи, также расположенной на юге страны, отменены и отложены десятки рейсов. Аэропорт в настоящее время работает по фактической погоде. В результате оттуда не могут улететь сотни иностранных туристов, включая россиян.

Большинство застрявших на Самуи пассажиров должны были отправиться в Бангкок в пятницу, 6 января. Однако путешественникам сообщили, что они могут вылететь в пункт назначения только 10 января. В качестве компенсации им предложили размещение в гостиницах.

ВМС Таиланда направили десантный корабль с лодками, вертолетами и гуманитарной помощью на борту в пострадавший в результате ЧП регион. Судно должно прибыть к побережью провинции Накхонситхаммарат, которой стихия нанесла наиболее серьезный ущерб.

Дожди на юге Таиланде не прекращаются уже несколько дней. По прогнозам синоптиков, такая погода сохранится вплоть до воскресенья, 8 января.