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В Таиланде затонула лодка с 23 туристами

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Прогулочная лодка, на борту которой находились 23 туриста из Индии, затонула в районе курорта Паттайя (Таиланд), у восточного побережья Сиамского залива. Об этом в пятницу, 30 декабря, сообщает издание Bangkok Post.

Инцидент произошел днем ранее, 29 декабря. Отдыхающие возвращались с небольшого острова, расположенного рядом с Паттайей, когда их судно внезапно дало течь. Пассажиров, в числе которых было несколько детей, охватила паника. Два прогулочных катера, оказавшиеся рядом, подобрали туристов.

Многие из индийцев получили синяки, на берегу пострадавшим оказали медицинскую помощь. После этого путешественники вернулись в свои отели.

Причина затопления лодки пока неизвестна, ведется расследование происшествия.

В июне более 50 туристов пострадали и двое погибли при столкновении катеров неподалеку от Пхукета.

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