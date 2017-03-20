Россиянин прожил в Таиланде без визы более четырех лет

Полиция Таиланда арестовала прожившего в стране без визы более четырех лет россиянина. Об этом в понедельник, 20 марта, сообщает телеканал Voice TV.

По данным иммиграционной полиции королевства, 43-летний Александр Данилов нелегально пребывал в Таиланде 4 года 7 месяцев и 18 дней. Он был задержан в курортном городе Паттайя и обвинен в нарушении визового режима. Данилова депортируют, ему на длительное время будет запрещен въезд в эту страну.

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Россиянин попал в поле зрения местных силовиков, когда те заподозрили его в связях с организованной преступностью. Также известно, что Данилов ранее был задержан за связанное с наркоторговлей преступление, но затем его отпустили.

В начале марта российскую туристку Ольгу Смирнову, арестованную в азиатском королевстве за кормление рыб, оштрафовали на 28 долларов. При этом 53-летней женщине грозило максимальное наказание в виде года тюрьмы или взыскание в сумме трех тысяч долларов.