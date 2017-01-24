Россиянка арестована в Таиланде за ввоз кокаина из Бразилии

В Бангкоке арестована прилетевшая из бразильского Сан-Паулу россиянка за ввоз 600 граммов кокаина. Об этом РИА Новости сообщил заведующий консульским отделом российского посольства в Таиланде Владимир Соснов.

По его словам, женщина 1985 года рождения была задержана в аэропорту Суваннапхум 17 января. В ее желудке были обнаружены более 10 небольших резиновых емкостей с наркотиком. В понедельник, 23 января, суд избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу.

Как пояснил отставной офицер таиландской наркополиции, при такой перевозке единственный вариант обнаружения — это рентгеновское или ультразвуковое исследование, а его проводят только по твердому подозрению.

«Скорее всего, на эту женщину была агентурная информация или сообщение по линии международного сотрудничества в борьбе с распространением наркотиков», — пояснил собеседник агентства. Он добавил, что иногда наркоторговцы сами «сдают» своих курьеров с небольшими партиями, чтобы отвлечь внимание правоохранителей от более крупных партий наркотиков, идущих тем же авиарейсом.

По таиландским законам россиянке может грозить длительный срок заключения, вплоть до пожизненного.