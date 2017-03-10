Российский турист умер через несколько часов после прилета в Таиланд

Российский турист скончался через несколько часов после прибытия на остров Пхукет в Таиланде. Об этом в пятницу, 10 марта, пишет газета Phuket News.

По данным издания, инцидент произошел днем ранее. Сергей Хомутинников вместе с женой Татьяной прилетели на Пхукет и заселились в один из местных отелей.

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Вскоре россиянка обратилась к персоналу гостиницы, заявив, что ее муж страдает от сильной головной боли. После этого Хомутинников потерял сознание в номере, в отель вызвали скорую помощь.

Путешественник скончался по дороге в больницу. Причину смерти 55-летнего мужчины устанавливают медики. Местные врачи полагают, что Хомутинников страдал от некоего серьезного заболевания.

В середине февраля российский турист погиб на таиландском курорте Паттайя после падения с 12-го этажа.