Россиянин погиб при падении с 12-го этажа в Таиланде

Иностранный турист погиб на таиландском курорте Паттайя при падении с 12-го этажа. По предварительным данным, мужчина был гражданином России. Об этом сообщает газета Bangkok Post.

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По информации издания, инцидент произошел в четверг, 16 февраля. Мужчину, одетого только в джинсовые шорты до колен, обнаружила рядом с 30-этажным зданием жилого комплекса домоправительница, после чего охрана вызвала полицию.

Предполагается, что мужчина выпал с балкона. Охранник рассказал, что погибший жил в этом доме с женщиной и часто выпивал.

Полиция изучает записи камер видеонаблюдения. Тело было направлено в морг для вскрытия. Расследование продолжается.

15 февраля 74-летняя россиянка погибла в Паттайе в результате ДТП. Пожилую женщину сбил автомобиль, когда она переходила дорогу.