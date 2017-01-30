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На Пхукете россиянин сорвался со скалы в море и погиб

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На таиландском курорте Пхукет погиб турист из России. Об этом пишет газета The Phuket News. Инцидент произошел на пляже Ката днем в воскресенье, 29 января.

По свидетельству очевидцев, мужчина сорвался со скалы в море. Спасатели достали его из воды и доставили в госпиталь, где врачи констатировали смерть.

По данным полиции, погибшему Алексею Хромову было 60 лет, он проводил отпуск с семьей.

В посольстве России в Таиланде ТАСС сообщили, что пока не получали информацию об этом инциденте от правоохранительных органов королевства.

7 ноября 2016 года на Пхукете утонул 57-летний российский турист, купаясь у пляжа Банг Тао.

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